Już od niemalże roku Lil Masti spełnia się jako mama i nie ukrywa, że właśnie to określenie napełnia ją największym szczęściem w życiu. Za niedługo w jej domu szykuje się wielka okazja do świętowania. Aniela Woźniakowska zaplanowała wszystko w najdrobniejszych szczegółach:

Reklama

Nie mogę się doczekać - zapowiedziała.

Radosne wieści w domu Lil Masti

Latem 2023 roku Lil Masti została mamą. Na świat przyszła jej pierwsza córeczka Aria, która jest dziś dla niej najważniejsza na świecie. To właśnie dziecku Lil Masti podporządkowała całe swoje dotychczasowe życie, a mała Aria napawa ją ogromną dumą. Już niedługo cała rodzina będzie świętować jej pierwsze urodziny. "To najpiękniejszy czas w życiu" - mówi szczęśliwa mama. Lil Masti już nie może doczekać się imprezy i wyznała, że ma wielkie plany na tę wyjątkową okazję:

Za niecały miesiąc pierwsze urodzinki Arii. Szykujemy piękne przyjęcie na ten wyjątkowy dzień. Nie mogę się doczekać

Instagram @lilmasti

Warto dodać, że w tym roku Lil Masti będzie miała więcej powodów do świętowania, ponieważ zostanie również ciocią. Młodsza siostra influencerki, Słodka Ada, spodziewa się dziecka. Będzie to chłopiec, jednak przyszła mama zdecydowała, że na razie nie będzie zdradzać, jakie wybrała dla niego imię. Lil Masti, gdy w końcu mogła publicznie powiedzieć o ciąży siostry, popłakała się. Nie ukrywa, że rodzina jest dla niej najważniejsza.

Instagram@lilmasti

Fani z ciekawością obserwują, jak aktualnie wygląda rodzinne życie mamy małej Arii. Bycie rodzicem jest dla niej najważniejsze, jednak nie zapomina również o sobie. Lil Masti porusza także kwestię powrotu do formy po ciąży. Chociaż uprzednio prowadziła bardzo sportowy tryb życia, aktualnie z dystansem podchodzi do swojej metamorfozy i nie robi nic na siłę. Lil Masti nie ukrywa szczęścia, związanego z powrotem do sylwetki sprzed ciąży, którą osiąga małymi krokami.

Reklama

Zobacz także: Wielka radość w domu Lil Masti! Pochwaliła się swoim szczęściem: "Najpiękniejszy czas w życiu"

Zobacz także