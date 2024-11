Program "Love Island" nie gwarantuje znalezienia drugiej połówki na Wyspie Miłości, ale wielu uczestników show cieszy się po nim sporą popularnością. Do tego grona zalicza sie Lori, którą obserwuje na Instagramie już prawie 70 tysięcy osób. Ostatnio influencerka się zaręczyła, a teraz po raz pierwszy opowiedziała o szczegółach tego wyjątkowego wydarzenia.

Oliwa Lachnik znana jako "Lori" zdobyła rozpoznawalność dzięki 8. edycji "Love Island". Uczestniczka show nie znalazła jednak drugiej połówki na Wyspie Miłości, ale nie musiała długo czekać, aż ktoś wyjątkowy pojawi się w jej życie. Od niespełna roku 26-latka jest szczęśliwie zakochana i jak się okazało, jej ukochany niedawno oświadczył się jej w Paryżu na tle oświetlonej wieży Eiffla. Oczywiście zdjęcia z tego wyjątkowego wieczoru Lori opublikowała na swoim Instagramie, nie kryjąc swojego szczęścia. W rozmowie z reporterem Party.pl wokalistka wróciła wspomnieniami do tego wyjątkowego dnia i opowiedziała o miłości do swojego partnera.

Powiem szczerze, że byłam zaskoczona, ponieważ nie jesteśmy ze sobą długo, ale ja uważam, że jak ktoś wie to wie, więc nie miałam wątpliwości, żeby się zgodzić. Jestem szczerze zakochana. Jeszcze rok temu gdybyś mnie zapytał, co to być zakochanym, to bym Ci powiedziała bleee). Nie mam pojęcia, o co Ci chodzi, jak można zakochać się w obcym człowieku. No ale w tym momencie to jest człowiek, za którego bym oddała życie

— powiedziała Lori z ''Love Island''.