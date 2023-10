Doda, solidaryzując się ze wszystkimi tegorocznymi maturzystami, postanowiła wesprzeć ich dobrym słowem. Przy okazji nawiązała hejtu, jaki spadł na Roksanę Węgiel po tym, jak media obiegły zdjęcia jej maturalnej stylizacji, zdaniem niektórych - nieodpowiedniej do okazji. Doda zaznaczyła, że sama ubrała się zdecydowanie bardziej wyzywająco. Zobaczcie, jak się zaprezentowała.

Doda apeluje do maturzystów: "Nieważne, co macie na głowie, tylko..."

Doda zawsze podkreślała, że bardzo poważnie podchodziła do nauki i była wzorową uczennicą. Gdy przygotowywała się do egzaminu dojrzałości, już koncertowała z zespołem i opuściła wiele zajęć, jednak, jak wspomina, przed majem "bardzo się przyłożyła i zdała na czwórki" (zdawała jeszcze w "starym" systemie z ocenami). Dostała się nawet na psychologię, ale rozwijająca się kariera muzyczna uniemożliwiła jej podjęcie studiów. Teraz gwiazda zdecydowała się zaapelować do tegorocznych abiturientów, wychodząc do nich z lekko prowokacyjnym przesłaniem, którym uzupełniła własne zdjęcie z czasu matur:

Matura vibe. Chwilę przed założeniem kozaków za kolano. Trzymam kciuki za każdego maturzystę. Pamiętajcie, że nieważne, co macie na głowie, tylko w głowie - napisała na Instagramie

Do pamiątkowego zdjęcia Doda rzeczywiście zapozowała w ultrakrótkiej spódniczce, do której dobrała elegancką koszulę z motywem "zeberki" z kołnierzykiem. Fani byli pod wielkim wrażeniem jej urody i śmiałej stylizacji:

Jaka piękna! Piękna nastolatka Naprawdę, niewiele się zmieniłaś Matura? Wyglądasz to na jakieś 15 lat Elegancko, mini górą - chwalono ją w komentarzach

Przypomnijmy, że Doda stanęła w obronie Roksany Węgiel, która została skrytykowana za rzekomo zbyt kusą spódniczkę, w jakiej wystąpiła podczas egzaminu maturalnego z języka polskiego. 39-latka, aby nie być gołosłowną, zamieściła jeszcze zdjęcie, na dowód, że rzeczywiście poszła na egzamin w bardzo krótkiej mini.

A jak wam się podoba stylizacja Dody sprzed dwóch dekad? Uważacie, że to stosowny stój na maturę?

