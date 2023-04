Doda zdradziła datę wizyty w "Dzień Dobry TVN". Pisze też o zakończeniu kariery

Roksana Węgiel wraca z nową muzyką! Młoda wokalistka pojawiła się dziś w studiu "Dzień Dobry TVN", by zaśpiewać na żywo singiel "Głośniej", zwiastujący jej nowy album, który ukaże się w styczniu przyszłego roku. Przed wejściem na wizję, gwiazda na Instagramie programu odpowiedziała na pytania fanów. Co zdradziła? Roksana Węgiel o 18. urodzinach i nowej płycie! Roksana Węgiel nie zwalnia tempa! Już wkrótce pojawi się jej nowy album, który promuje m.in. singiel "Głośniej". Płyta ukaże się w styczniu 2023 roku i będzie doskonałym prezentem dla jej fanów z okazji... 18. urodzin gwiazdy (które wypadają 11 stycznia). Na Instagramie "Dzień Dobry TVN" wielbiciele Roxie pytali ją więc m.in. o urodzinowe plany. Jak Węgiel chce wejść w dorosłość? Zamierzam się dobrze bawić ze swoimi najbliższymi przyjaciółmi. Mam też plan medialny, ale to do ustalenia... Nie chcę za dużo spoilerować, ale będzie się działo na początku roku - mówiła tajemniczo Roksana Węgiel. Gwiazda zdradziła co nieco również na temat nowej płyty - nowy album pokaże ją z zupełnie innej, dojrzalszej strony: Płyta będzie przełomowa, bardziej specyficzna. To będzie coś innego, dojrzałego, bo mam w planach ją wydać w zimę, przy okazji pewnego wydarzenia. Niech to na razie zostanie tajemnicą. Roksana Węgiel została również zapytana o... ulubioną pizzę! Jak to powiem, to mnie zabijecie… Hawajska! Ale jak mieszkałam w Warszawie to zamawiałam pizzę z truflami - jest tak pyszna! Przewyższyła hawajską - śmiała się wokalistka. Zwyciężczyni Eurowizji Junior zdradziła również, czy myśli o "dorosłej" Eurowizji: Nie mam takiego planu, ale nie mówię, że to się nigdy nie zdarzy… Na razie jednak nie - stwierdziła jasno. Zobacz także: ...