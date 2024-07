Doda na planie nowej sesji zdjęciowej

1 z 8

Końcówka roku zdecydowanie należy do Dody. Wokalistka wydała nowy singiel, promuje go w mediach, a już za dwa tygodnie odbędzie się jej wielki koncert, który zostanie zarejestrowany na potrzeby DVD. Zapowiada się wielkie show. Przypomnijmy: "Wyciśniemy halę jak cytrynę"

Wczoraj natomiast gwiazda wzięła udział w kolejnej sesji zdjęciowej. Na swoim Instagramie zamieściła kilka zdjęć zza kulis, na których prezentuje nowe seksowne wcielenie w otoczeniu przystojnych modeli, eksponujące przy tym zgrabne nogi. Doda pozowała też w koszulce własnego autorstwa z hasłem "Too much will kill you", którą można kupić w jej sklepiku.

Fani piosenkarki już spekulują, że Rabczewska pojawi się niebawem na okładce któregoś z dużych magazynów i taki właśnie był cel jej ostatniej sesji zdjęciowej. Wokalistka nie zdradziła jednak żadnych szczegółów.

Zobaczcie Dodę za kulisami nowej sesji zdjęciowej: