Doda w tym roku tradycyjnie już wzbudzała wiele emocji. Przebojowa trasa koncertowa, nowy singiel, kontrowersje wokół upadku ze sceny czy w końcu realizacja pierwszego w karierze DVD - artystka nie mogła narzekać na nudę. Przed świętami wokalistka nie odpoczywa, wręcz przeciwnie. Przypomnijmy: Doda zagrała koncert w szpitalu dla chorych dzieci

Okazuje się, że gwiazdą interesują się nie tylko miłośnicy show-biznesu i fani muzyki, ale również... politycy. Obecnie w Kancelarii Premiera Donalda Tuska trwają poszukiwania nowego rzecznika rządu, który w styczniu zastąpi Pawła Grasia. Prasa donosi o kolejnych kandydatach, a swoje typy mają też sami politycy.

W rozmowie z "Superstacją" jeden z polityków SLD nieoczekiwanie wśród kandydatów na rzecznika rządu wymienił Dodę. Krzysztof Gawkowski twierdzi, że byłaby ona świetnym wyborem, a dodatkowo w przeszłości wystąpiła już dla premiera w 2007 roku z utworem "To Jest To" w programie

Gdyby premier Donald Tusk sięgnął po Dodę jako rzeczniczkę rządu, na pewno zyskałby PR-owsko. Skoro już śpiewała to na pewno skorzystałby z usług rzecznika rządu. Byłaby to na pewno nie dość, że inteligentna, to jeszcze atrakcyjna i do tego można powiedzieć taka przyszłościowa twarz pokazująca, że rząd stawia na inteligencję wśród kobiet - zaproponował w rozmowie z "Superstacją" Krzysztof Gawkowski, sekretarz generalny SLD.