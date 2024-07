Doda i Olga Bołądź wspierają akcję charytatywną! Na profilu facebookowym artystki pojawiło się wideo, na którym ona, wraz z innymi gwiazdami, m.in. Olgą Bołądź proszą o wsparcie dla małej Lenki. Na filmiku możemy zobaczyć też Tomasza Karolaka czy Krzysztofa Maternę.

A o co chodzi w tej akcji?

Lenka Wawrzecka ma dwa latka, a w jej oku zdiagnozowano zmiany nowotworowe. Siatkówczak od razu zaatakował oba oczka. Rodzice bardzo proszą o wsparcie dla swojej córeczki. Dziewczynka była poddawana już chemioterapii, która niestety nie przyniosła żadnej poprawy. Lenka czeka na kwalifikację do leczenia melphalanem w Polsce. Jednak to leczenie w USA daje ogromne szanse na to, żeby dziewczynka wyzdrowiała. Koszty są ogromne, a jej rodzice nie są w stanie uzbierać 160 tys. dolarów, dlatego gwiazdy bardzo mocno wspierają tę akcję!

Lena została już zakwalifikowana do leczenia w Stanach, ale brakuje jeszcze pieniędzy. Akcję można wesprzeć na stronie www.siepomaga.pl.

Doda zawsze była przychylna wszelkim aktywnościom charytatywnym i wielokrotnie brała udział w różnego rodzaju koncertach czy imprezach. Sama jest częstym gościem w Fundacji "Mam Marzenie". My przyłączamy się do apelu Olgi Bołądź, Dody oraz innych gwiazd i zachęcamy do wpłacania, choć drobnych kwot. Brakuje już coraz mniej!

Doda i Olga Bołądź wspierają akcje charytatywne

Www.siepomaga.pl/oczka-lenki

Opublikowany przez Doda na 14 marca 2016

Doda od dawna wspiera akcje charytatywne

Olga Bołądź także udziela się charytatywnie