Choć rozstanie Dody i Emila Haidara było dla wszystkich zaskoczeniem, okazuje się, że kryzys w ich związku pojawił się już w połowie września. Piosenkarka postanowiła, że nie będzie już dłużej przymykać oczu na - jak sama to nazwała - słabości swojego partnera. Wcześniej media ujawniły tajemnice z jego przeszłości – długi i dwójkę nieślubnych dzieci. Mimo to Doda stała za nim murem. Para planowała pobrać się jeszcze w tym roku. Kiedy między nimi przestalo się układać, Doda postanowiła wyprowadzić się i dać Emilowi trochę czasu. Spotykali się od tej pory na mieście. Na początku listopada Emil zorganizował nawet huczne świętowanie pierwszej rocznicy ich związku. Zaplanował nawet lot balonem! Jednak to, co zdarzyło się w następnych dniach, było dla Dody przykrą niespodzianką. Emil przez dwa tygodnie nie kontaktował się z nią!

Reklama

Gwiazda zamieściła 25 listopada na swoim profilu na Facebooku oświadczenie: "Moja ścieżka życia, którą dzieliłam z Emilem dobiegła końca". Więcej o tym, dlatego Doda podjęła decyzję o rozstaniu z Emilem przeczytacie w najnowszym numerze "Flesza".

Doda i Emil Haidar na randce w kinie

Zobacz także

Reklama

Doda i Emil Haidar na premierze teledysku