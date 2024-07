Gwiazdy nieustannie toczą zaciętą walkę z paparazzi, którzy wkraczają w ich życie prywatne. Jedną z gwiazd która podjęła stanowczą walkę z fotografami koczującymi pod jej domem była Anna Przybylska. Przypomnijmy: Przybylska kompromituje paparazzi

Wielu celebrytów i gwiazd procesowało się o to, że ich zdjęcia z prywatnych sytuacji pojawiły się w prasie czy internecie. Anna Dereszowska, wokalistka i aktorka, podobnie jak Anna Przybylska, postanowiła stanowczo informować śledzących ją paparazzi, że nie życzy sobie zdjęć. W wywiadzie którego udzieliła dwutygodnikowi "Grazia", wyznaje:

Dziś, kiedy śledzi mnie paparazzi, mówię mu, że sobie nie życzę. On mi na to: ale jak to? Pokazała się pani na okładce z partnerem... I na nic tłumaczenia, że to było siedem lat temu, że zmieniłam się, że to był błąd. Cóż młodych ludzi wchodzących do agresywnego świata show-biznesu nie uczy się, jak się w tym świecie poruszać, żeby nie wylecieć na minie. - przekonuje