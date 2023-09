Top of the Top Sopot Festival 2022 Kayah zapamięta prawdopodobnie na długo. Wszystko przez to, co wydarzyło się na backstage'u imprezy po tym, jak Kayah zeszła ze sceny. Jak donosi Pudelek.pl, fotoreporterzy mieli zbojkotować artystkę. Ich zachowanie miało być konsekwencją ostrych słów Kayah, skierowanych w stronę paparazzi kilka miesięcy temu. Jednak sytuacja wcale nie jest taka oczywista. Z relacji "Faktu" wynika, że artystka nie chciała pozować do zdjęć solo. Poznajcie szczegóły. Top of the Top Sopot Festival 2022: Kayah zbojkotowana przez paparazzi czy zabroniła robienia zdjęć? W tym roku TVN obchodzi już swoje 25-lecie. Aktualnie trwa jedna z największych imprez muzycznych tej stacji. Największe gwiazdy polskiej sceny występują podczas Top of the Top Sopot Festivalu 2022, w którego organizację zaangażowanych było prawie 1500 osób. Podziw fanów wzbudza nie tylko część muzyczna ale również stylizacje gwiazd. Agnieszka Woźniak-Starak odsłoniła nogi na Top of the Top Sopot Festival 2022 i niewątpliwie zachwyciła swoja kreacją. Internauci z chęcią oglądają nowe zdjęcia gwiazd, które nie powstałyby, gdyby nie obecni na miejscu paparazzi. Fotoreporterzy podobno mieli nie mieć dobrej nowiny dla Kayah, która, jak donosi Pudelek.pl została przez nich zbojkotowana. Ponoć, gdy Kayah wyszła na ściankę, zrobił jej zdjęcia tylko jeden z obecnych fotoreporterów, który "pojawił się na wydarzeniu z ramienia stacji organizującej wydarzenie". Inni fotoreporterzy nawet nie podeszli pod ściankę. Nie mieli ochoty - cytuje swoje źródło Pudelek.pl. Jednak czy faktycznie tak było? Podczas całego zamieszania miała interweniować managerka artystki. Zobacz także: Kayah pokazała swojego partnera! "Świetnie się bawimy na wakacjach" Kayah nie chciała zdjęć na ściance...