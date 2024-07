Rozstanie Anny Dereszowskiej z Piotrem Grabowskim było dla wielu zaskoczeniem, a media chętnie komentowały przyczyny rozpadu ich związku. Sama aktorka dopiero po niemal roku zdecydowała się przerwać milczenie i po raz pierwszy skomentowała tamte wydarzenia. Przypomnijmy: Dereszowska żałuje okładki z byłym facetem. Za wzór stawia sobie teraz inną gwiazdę

Plotkowano też, że gwiazda spotyka się już z nowym mężczyzną, młodszym od niej fotografem. Tutaj również nie można było liczyć na jakikolwiek komentarz z jej strony, a większość publikacji w tabloidach spotykała się z natychmiastowym odzewem prawników aktorki. Teraz w wywiadzie dla "PANI" Dereszowska potwierdza, że jest w związku i czuje się w nim szczęśliwa. Zdradza też, że miała obawy przed reakcją córki na nowego partnera.



Dereszowska nie ukrywa też, że odczuwa silną potrzebę bycia w związku i nie potrafi być sama.



Nie wiem, nigdy nie byłam sama. Ja się chyba tego boję. Zawsze miałam potrzebę bliskości, chciałam, żeby obok był ktoś, do kogo mogę zadzwonić, zwierzyć się mu czy w niego wtulić. Gdy przyjechałam na studia do Warszawy, czułam się bardzo samotna, nie lubiłam tego miasta, mój ówczesny chłopak był daleko i dopiero kiedy przeprowadzi się tutaj, odżyłam. Widocznie muszę mieć gniazdo, dom, ciepło. To daje mi poczucie bezpieczeństwa. Zawsze miałam fajnych partnerów. Nigdy nie byłam z nikim z desperacji czy za wszelką cenę. Nikogo też nie zmuszałam do tego, żeby był ze mną. Gdy byłam z Piotrem, wciąż wypominano mi, że zabrałam męża innego kobiecie. To idiotyczne. Przecież nikomu nie zabierałam. On chciał być ze mną, a ja z nim! - zapewnia.