"Kanapowczynie" to program, który odmienił życie wielu uczestniczek. Jedną z nich, której postawa jest godna podziwu i naśladowania jest Agata Karabela. Uczestniczce nie tylko udało się osiągnąć cel, który założono jej w programie ale jednocześnie nie osiadła na laurach po osiągniętym sukcesie. Pokochała sport do tego stopnia, że stał się nieodłączną częścią jej codzienności. Do dziś motywuje innych do zaprzyjaźnienia się ze sportem, a jej zdjęcia po metamorfozie robią furorę w sieci.

Tak zmieniła się Agata z Kanapowczyń

Agata Karabela kiedyś wzięła udział w "Kanapowczyniach", a sport tak odmienił jej podejście do życia, że dzisiaj sama pomaga innym. Po programie postanowiła pójść krok dalej i sama została trenerką:

- Ja nie mogę normalnie, to jest istny fenomen…To ironia losu że Ty przeciwnik siłowni zostanie trenerem osobistym … -powiedział mój mąż gdy mu oznajmiłam że wybieram się na kurs… Oczywiście to nie koniec, ja dopiero się rozkręcam, skrzydła rozkładam. Przewidziany dalszy rozwój, kolejne szkolenia, zamierzam zbierać kolejne doświadczenia - pisała na Instagramie.

Fani pod wrażeniem nowych zdjęć Agaty z "Kanapowczyń"

Agata Karabela w programie "Kanapowczynie" schudła 29 kg i chociaż nie jest to największy wynik, to jej metamorfoza jest jedną z najbardziej spektakularnych. Jej nowe zdjęcia wprawiają w zachwyt widzów, którzy pamiętają ją jeszcze z początków walki o nową siebie w programie:

Jestem pełna podziwu Pani przemiany. Super determinacja i dążenie do lepszego Ja.

Podziwiam wytrwałość w ćwiczeniach

Nie do poznania - czytamy w komentarzach na Instagramie.

"Kanapowczynie" są nie do poznania

Metamorfozy uczestniczek "Kanapowczyń" to idealny przykład tego, że zawsze jest odpowiedni moment, aby zacząć. Duże poruszenie w mediach społecznościowych robią np. nowe zdjęcia Anety z drugiej edycji, którą aż ciężko poznać. Fani cieszą się również z metamorfozy Pauli, której chociaż nie udało się w programie, to stara się walczyć o swoje zdrowie. Na nowych zdjęciach, które umieszcza w sieci widać, że radzi sobie doskonale. Widzowie doskonale pamiętają, jak otyłość mamy przeżywały jej dzieci i nie mają wątpliwości, jak teraz muszą być z niej dumne. Fenomenalną przemianą może pochwalić się także Alicja, najmłodsza uczestniczka drugiej edycji, której udało się pozbyć aż 40 kg. Niektóre z dziewczyn do dziś trzymają się razem i wzajemnie motywują i wspierają w utrzymywaniu zdrowych nawyków.

