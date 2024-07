Robert Lewandowski to jeden z najbardziej utalentowanych piłkarzy młodego pokolenia na świecie, który jest jednocześnie naszą dumą narodową. Jego poczynania docenia nie tylko żona, Anna Lewandowska, ale również Polacy i zagraniczne media. To wielkie wyróżnienie dla sportowca i motywacja do dalszej pracy nad sobą. Zobacz: Lewandowski odwiedził Watykan. Pochwalił się zdjęciem z papieżem

Kariera Lewandowskiego to jedna z najbardziej interesujących karier w polskim sporcie. Zawodnik może pochwalić się licznymi osiągnięciami, a już na pewno tym, że na początku tego roku cały świat żył transferem sportowca z Borussi Dortmund do Bayernu Monachium, gdzie obecnie gra na pozycji napastnika. Piłkarz daje z siebie wszystko podczas każdego meczu. Teraz docenił to najbardziej prestiżowy niemiecki magazyn polityczny "Del Spiegel", który poświęcił Polakowi obszerny artykuł pt. "Majstersztyk". Autor materiału chwali Lewandowskiego za zimną krew i opanowanie.

"Der Spiegel" podkreśla, jak dużą stratą dla Borussi Dortmund była strata Lewandowskiego, a transfer sportowca nazywa podwójnym planem Bayernu Monachium, który udał się znakomicie, ponieważ podniósł poziom klubu, a jednocześnie osłabił największego rywala:

Monachijczycy często stosują taką podwójną strategię, jednak w przeszłości rzadko okazywała się ona aż tak skuteczna. Ta decyzja personalna jest majstersztykiem

Autor tekstu określa też Roberta Lewandowskiego "najbardziej rozchwytywanym napastnikiem świata" i podkreśla, że BVB brakuje sportowca, co widać po skali kryzysu, jaki przeżywa Borussia. Niewątpliwie to skuteczność i ciężka praca sportowca wpływa na jego ogromne sukcesy:

Oczywistość, z jaką Lewandowski już po krótkim okresie przystosowawczym przyswoił sobie piłkarską filozofię Pepa Guardioli, jest równie frapująca jak jego skuteczność. W 12 meczach zdobył pięć bramek, a pięć dalszych wypracował



Gratulujemy i trzymamy kciuki za dalsze sukcesy Roberta!

