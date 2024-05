Robert Lewandowski to od lat nasza duma narodowa. Fani podziwiają go za osiągnięcia sportowe i uwielbiają za to, jakim jest ojcem i mężem. Lewandowski jest bardzo rodzinnym człowiekiem, często pokazuje kadry ze swoją żoną Anną Lewandowską i córkami Laurą i Klarą. Tym razem na profilu piłkarza pojawiło się radosne zdjęcie z jego mamą.

Robert Lewandowski pokazał zdjęcie z mamą

Robert Lewandowski świętuje dziś ważny dzień. To właśnie dzisiaj mama piłkarza - Iwona Lewandowska obchodzi urodziny. Z tej okazji Lewandowski na Instagramie umieścił obszerny post z życzeniami dla jednej z najważniejszych kobiet w jego życiu.

Mamo, z okazji Twoich urodzin chciałbym Ci z całego serca podziękować za wszystkie lata wsparcia i miłości.Dziękuję, że zawsze wierzysz we mnie i jesteś przy mnie. Życzę Ci mnóstwo zdrowia, radości i spełnienia wszystkich marzeń. Sto lat, Mamo - napisał Robert Lewandowski pod zamieszczonym na Instagramie zdjęciem.

Instagram @_rl9 @mariola_bojarska_ferenc

Pod fotografią zaledwie chwilę po publikacji pojawiło się mnóstwo komentarzy od fanów, którzy dziękowali mamie Roberta za taki skarb, jakim jest jej syn. Obserwatorzy składali również gorące życzenia urodzinowe:

Najlepszego dla mamy zawsze uśmiechnięta jest.

Pozdrawiam mamę. Kiedyś nie chciałem jej wpuścić do szatni na narodowym. Zdjęcia z telefonu pokazywała, żeby udowodnić, że jest twoja mama.

Wszystkiego najlepszego dla Twojej mamy. Mamy są najkochańsze. Rodzina zawsze na pierwszym miejscu.

Jak możemy zaobserwować również na profilu na Facebooku mamy Roberta Lewandowskiego kobieta bardzo mocno wspiera zarówno jego jak i swoją synową Annę Lewandowską w poczynaniach sportowych. Iwona Lewandowska często publikuje artykułu dotyczące jej dzieci i jest dumna zarówno z Ani i Roberta, jak i tych mniejszych pociech, czyli Klary i Laury.

My również życzymy 100 lat!