Robert Lewandowski to jeden z najbardziej utalentowanych polskich piłkarzy, który odnosi duże sukcesy także za granicą. Dla Polaków jest dumą narodową i nadzieją każdego meczu reprezentacji Polski. Zobacz: Wielki sukces Lewandowskiego

Obecnie Lewandowski gra w Bayernie Monachium, który we wtorkowy wieczór wygrał mecz wyjazdowy z AS Roma 7:1. Zwycięstwo to przypieczętowało dzisiejsze wyjątkowe spotkanie. Piłkarze zwycięskiej drużyny przy okazji wizyty w Rzymie, odwiedzili też Watykan, gdzie spotkali się z papieżem Franciszkiem na prywatnej audiencji.

Nie od dziś wiadomo, że głowa kościoła, papież Franciszek jest wielkim fanem piłki nożnej. Robert pochwalił się zdjęciem na Faceboooku, na którym ściska dłoń duchownemu. Nie ukrywa, że to dla niego ważny dzień, a sam podpis mówi wszystko:

Wielki moment



