Anna Lewandowska pochwaliła się nagraniem z bratem! Fani zachwyceni: "Ale jesteście podobni do siebie"

Ostatnie miesiące dla Anny i Roberta Lewandowskich były bardzo intensywne. Para nie miała zbyt wielu okazji, aby spędzić razem czas. Wszystko to przez transfer piłkarza do FC Barcelony. Teraz trenerka zdecydowała się na krótkie wakacje w Barcelonie. Przez weekend Anna Lewandowska zamierza delektować się pysznymi potrawami, zwiedzać urokliwe uliczki, a przede wszystkim odpocząć. W mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie ze śniadania z jednej z miejscowych kawiarni. Prosta stylizacja jest warta fortunę. Zobaczcie zdjęcia! Anna Lewandowska zwiedza Barcelonę Anna i Robert Lewandowscy od lat kursują między dwoma domami - w Polsce i Niemczech. Transfer piłkarza do Barcelony to nie tylko ogromna szansa dla jego kariery, ale także ogromne zmiany w życiu. Anna i Robert Lewandowscy sprzedają willę w Monachium , z którą mają wiele pięknych wspomnień. Wybór nowego miejsca na ziemi nie była łatwy, jednak po miesiącach poszukiwań udało się! Teraz Anna i Robert Lewandowscy są w trakcie przeprowadzki do Hiszpanii . Po tak intensywnym czasie każdy marzyłby o odpoczynku! Anna Lewandowska wyrwała się na weekend do Barcelony, gdzie pozwala sobie na powolne spacery, smakowanie lokalnych produktów oraz odpoczynek. W sobotni poranek wybrała się do urokliwej kawiarni, gdzie zjadła zdrowe śniadanie. W sieci pojawiły się zdjęcia. Healthy breakfast in Barcelona 🍵☕️ (zdrowe śniadanie w Barcelonie - przy. red.) - napisała na swoim instagramowym profilu. Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez 𝗔𝗻𝗻𝗮 𝗟𝗲𝘄𝗮𝗻𝗱𝗼𝘄𝘀𝗸𝗮 (@annalewandowskahpba)...