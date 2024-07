Dawid Woliński uznawany jest za jednego z najlepszych i najpopularniejszych polskich projektantów. W jego kreacjach pojawiają się gwiazdy, a on sam cieszy się wśród nich dobrą opinią. Oprócz ciekawych projektów, projektant może też pochwalić się wprowadzeniem nowego trendu na Instagramie - zdjęcie w windzie. Ostatnio nawet Edyta Górniak dała się namówić na taką fotkę. Przypomnijmy: Edyta Górniak dała się sfotografować z Dawidem Wolińskim

Reklama

Winda była jednym z tematów rozmowy Dawida i Łukasza Jakóbiaka, który zaprosił go do swojej kawalerki. Projektant przyznał, że nie ma problemu z robieniem takich zdjęć, bo zazwyczaj kiedy wsiada do windy nie ma w niej żadnego z sąsiadów.

Raz wszedł sąsiad, ale powiedziałem mu: Jarek, jedź drugą windą, ok? Nigdy mi się nie zdarzyło, żeby ktoś mnie zatrzymał czy ze mną jechał. Nie wieszam kartki "winda nieczynna", chociaż to byłby dobry pomysł - wyznał

Ciekawszy wydaje się jednak inny wątek poruszony w rozmowie. Łukasz zapytał swojego gościa o kolegę ze stacji, Michała Piróga, który nie ukrywa tego, że jest gejem. Ostatnio prasa wypomniała mu romans ze znanym wokalistą (zobacz: Piróg opisał związek z Piaskiem w swojej książce). Reakcja Dawida była bezcenna - szybko odpowiedział i wybuchnął śmiechem.



Łukasz: A jak się zapytam o stosunki z Michałem Pirógiem..?

Dawid: Nie uprawiam - odpowiedział wyraźnie rozbawiony

Jakóbiak też nie mógł powstrzymać się od śmiechu. Jesteście ciekawi jak rozwinie się ten wątek?

Zobacz: "Woliński jest głupiutki, to taka męska wersja Paris Hilton"

Zobacz także

Reklama

Woliński świętuje urodziny: