Dawid Woliński jest jednym z najpopularniejszych polskich projektantów, a w jego kreacjach chodzą największe gwiazdy. W ciągu ostatniego roku oprócz swoich projektów, dołożył też inny znak rozpoznawczy, mianowicie zdjęcia robione w windzie. Dawid każdego dnia dodaje fotkę z windy, na której prezentuje kolejne stylizacje. Swego czasu znalazł nawet wielu naśladowców. Przypomnijmy: Zdjęcia w windzie ogarnęły Instagram. Woliński wprowadził nowy trend

Czasami jednak Woliński zaprasza do windy gości. Widzieliśmy już fotki z jego przyjaciółką, fotomontaże np. z Miley Cyrus czy przystojnymi szejkami. Ostatnio jednak do wspólnej fotki pozowała z nim tajemnicza piękność, a zadaniem fanów projektanta było rozszyfrować zagadkę. Wprawdzie Dawid nie potwierdził jeszcze wyników, ale z całą śmiałością można stwierdzić, że do sweet fotki ustawiła się z nim... Edyta Górniak. Kilka tygodni diwa zachwyciła w kreacji Dawida, niewykluczone więc, że szykowała się w jego atelier do kolejnego wielkiego wyjścia. Zobacz: Zjawiskowa Górniak na "Viva! Najpiękniejsi 2014"

Niebawem premiera singla i prawdopodobnie też teledysku Edyty. Myślicie, że pracują nad czymś z tej okazji?

