Z początkiem roku wymieniono niemal wszystkie dotychczasowe gwiazdy "Pytania na śniadanie" na nowe. W programie ostało się raptem kilka osób, ale jak się okazuje... i to niebawem się zmieni. Media właśnie poinformowały o rzekomym zwolnieniu ulubieńca widzów!

2024 rok fatalnie rozpoczął się dla prowadzących "Pytania na śniadanie". Nowa władza zdecydowała bowiem o wymienieniu wszystkich, również tych, którzy w formacie gościli od dobrych kilku lat. Na ich miejsce błyskawicznie pojawili się nowi gospodarze, co spotkało się ze skrajnym odbiorem ze strony widzów. Choć wydawało się, że wszelkie rewolucje mamy już za sobą, właśnie dowiedzieliśmy się o kolejnej!

Dopiero co plotkowano, że Mateusz Szymkowiak zostanie nowym prowadzącym "Pytania na śniadanie", a teraz poinformowano, że ponoć nie zobaczymy go już w programie. Jak przekazał Plotek, powołując się na doniesienia osoby związanej z produkcją śniadaniówki, decyzja rzekomo zapadła nagle i była szokiem również dla samego dziennikarza. Przypomnijmy, że Mateusz Szymkowiak od kilku lat prowadzi w programie segment poświęcony show-biznesowi.

Mateusz za bardzo kojarzył się z dawną telewizją, a nowa wizja jest taka, by pozbywać się dawnych twarzy. Najpierw najważniejszych, a później kolejno powoli dalszych. No i przyszedł czas na niego. Tu nie ma większej filozofii. On się tego nie spodziewał

- przekazało Plotkowi anonimowe źródło.