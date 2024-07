Ludzie uwielbiają czytać i słuchać kąśliwości gwiazd w stosunku do innych kolegów z branży. Tym samym rubryki, w których ikony stylu oceniają stylizacje aktorek czy piosenkarek z czerwonych dywanów cieszą się ogromną popularnością.

W najbliższym odcinku programu Polsat Cafe "Gwiazdy na dywaniku" obok Joanny Horodyńskiej pojawi się Michał Piróg. Tancerz postanowił ocenić stylizację Dawida Wolińskiego z ostatniego pokazu Vistuli. Juror "You Can Dance" nie szczędził słów krytyki projektantowi.

- Dawid jest narcyzem. Jest tak niewinnie głupiutki w tym narcyzmie, że ja mu wybaczam, że sobie założył takie rzeczy. To jest adekwatne do jego wizerunku, tego co mówi. Ta naiwność, pustka amerykańska wiąże się z tym stylem nie boląc innych. Bo to jest autentyczne. Męska Paris Hilton. Ma się świecić, ma być na bogato. To się broni jak się bronią wszystkie ubrania na lalce Barbie. To jest taka konwencja Dynastii.