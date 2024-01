Sylwestrowa noc przyniosła szampańską zabawę, ale również sporo zaskoczeń. Podczas imprezy zorganizowanej przez Polsat jeden ze znanych dziennikarzy stacji, Piotr Jędrzejek, ogłosił w sieci rozstanie z dotychczasową pracą. Już dzień później pośpieszył z ogłoszeniem dotyczącym zawodowej przyszłości. Spore zaskoczenie?

Piotr Jędrzejek odchodzi z Polsatu. Podzielił się radosnymi wieściami

W tym roku sylwestrowa zabawa odbyła się w cieniu ogromnych zmian, które zachodzą w polskich mediach. Ostatnio wiele mówi się o kolejnych transferach dziennikarzy czy prezenterów, którzy w nowy rok planują wejść pod szyldem innej stacji telewizyjnej. Jedną z takich decyzji ogłoszono widzom właśnie w Sylwestra.

Piotr Jędrzejek, znany m.in. z Polsat News i serwisu "Poranek", wybrał sylwestrową noc na ogłoszenie nowości za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jak się okazuje, sylwestrowy koncert w Chorzowie był ostatnią okazją, gdy widzowie mogli oglądać dziennikarza na scenie Polsatu.

Koniec roku to dla mnie również początek nowych wyzwań. Dziś ostatni raz pojawiłem się na antenie Telewizji Polsat. Z wielkiej sceny, w sylwestrowym nastroju mówię wielkie DZIĘKUJĘ Wszystkim, którzy byli dziś w Chorzowie i tym, z którymi przez ostatnie cztery lata pracowałem przy Ostrobramskiej. Do zobaczenia!!! Stay tuned tomorrow - przekazał Piotr Jędrzejek.

Widzowie nie musieli długo czekać na ogłoszenie kolejnych informacji dot. przyszłości Piotra Jędrzejka. Już w Nowy Rok dziennikarz poinformował, że przechodzi do TVP i to właśnie tam od tej pory będą go oglądać widzowie.

No to oficjalnie!!! Dzień dobry w Nowym Roku - napisał dziennikarz pod kadrem z TVP.

Pod wpisem pojawiły się liczne gratulacje dla Piotra Jędrzejka.

Super - gratulacje

Nowa jakość, trzymamy kciuki

Co za zmiany, super. Trzymam kciuki, powodzenia

