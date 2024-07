Kariera Dawida Kwiatkowskiego nabiera tempa z każdym dniem. Wszystko zaczęło się od bloga i Youtube, gdzie młody gwiazdor wrzucał swoje nagrania. Potem przyszedł czas na debiutancką płytę, uwielbienie fanek, aż wreszcie udział w "Tańcu z Gwiazdami". Kwiatkowski pojawił się również w Sopocie w ramach festiwalu Top Trendy 2014, tym razem w charakterze gościa specjalnego. Przypomnijmy: Dawid Kwiatkowski w Sopocie. W jakiej roli go zobaczymy?

Reklama

Co prawda Dawid zapowiedział, że jego występ będzie wyjątkowy, ale to co zobaczyliśmy przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Wokalistka zdecydował się wykorzystać swoje umiejętności zdobyte w "Tańcu z Gwiazdami" i podczas wykonywania jednego z utworów, zaczął wykonywać wcale nie łatwy układ choreograficzny w towarzystwie profesjonalnych tancerzy.

Jak sobie poradził? Naszym zdaniem świetnie. A wy jak oceniacie ten występ?

Zobacz: Margaret w nowej roli. Co tym razem wymyśliła?

Zobacz także

Reklama

Gwiazdy na pierwszej konferencji Top Trendy 2014: