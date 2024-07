Jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się, że Dawid Kwiatkowski będzie tylko i aż odkryciem internetu. Młody wokalista szybko jednak wyszedł poza sieć - na jego biletowane, co w Polsce jest rzadkością, koncerty przychodzą tłumy fanek, a on sam czaruje w nowej edycji "Tańca z Gwiazdami", gdzie wyrasta na jednego z faworytów. Ostatnio ciężkie treningi dały mu się we znaki. Przypomnijmy: Wypadek Dawida Kwiatkowskiego na planie "TzG". Nie wygląda to za dobrze

Ponad wszystko jednak, Dawid wciąż jest nastolatkiem spełniającym swoje marzenia, a tych jak się okazuje było sporo. Jednym z nich było zaśpiewanie w duecie z Justyną Steczkowską i nieoczekiwanie udało się to zrobić już teraz. Kwiatkowski opublikował na swoim Facebooku krótkie nagranie, na którym śpiewa razem z Justyną utwór "Hallelujah" Leonarda Cohena. Towarzyszy im też sensacja trzeciej edycji "The Voice of Poland" czyli Aro Kłusowski. Trzeba przyznać, że ten krótki fragment robi wrażenie, a Steczkowska ujmuje ciepłem i troską o młode pokolenie artystów.

Poniżej wideo. Myślicie, że kiedyś spotkają się w studiu nagraniowym?

