Program "Taniec z Gwiazdami" to niewątpliwie hit tej wiosny w telewizji. Show przyciąga przed telewizory szokująco wysoką oglądalność, a celebryci w nim tańczący to najgorętsze obecnie nazwiska w polskim show-biznesie. Ostatni odcinek produkcji wyłonił faworyta - młodego wokalistę Dawida Kwiatkowskiego.

Jednak "Taniec..." to nie tylko same przyjemności. Dla biorących w nim udział gwiazd to również godziny morderczych treningów na parkiecie pod okiem profesjonalistów. Nic dziwnego, że często dochodzi do wielu kontuzji. Pecha miał również Dawid Kwiatkowski, który doznał urazu kolana. Na zdjęciach, które wrzucił do sieci widać, że niezbędny jest mu okład z lodu. Jego fanki zaś bardzo martwią się o kolejny występ ich idola w najbliższym odcinku tanecznego show.

Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia!

