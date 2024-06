Justyna Steczkowska zaskoczyła fanów wyjątkowym nagraniem. Okazuje się, że właśnie spełniła obietnicę, którą złożyła fance a kilkanaście lat temu. Trudno w to uwierzyć, ale jedna z najwybitniejszych polskich artystek pojawiła się na ślubie swojej fanki, by dla niej zaśpiewać.

Justyna Steczkowska zaśpiewała na ślubie fanki

Aktualnie trwa festiwal w stolicy polskiej piosenki. Niedawno głośno było o tym, że Justyna Steczkowska nie wystąpi podczas festiwalu w Opolu. Artystka tłumaczyła: "Jest tylu wspaniałych artystów w Polsce, że to zupełnie oczywiste, że nie wszyscy w tym samym czasie mogą wystąpić na jednym festiwalu. Nie doszukiwałabym się tutaj złych intencji i blokowania artystów". Dziś artystka zaskoczyła wszystkich niecodziennym nagraniem. Okazuje się, że kilkanaście lat temu obiecała swojej fance pewną rzecz, dziś pojechała do niej, by to spełnić:

Posłuchajcie, co mówi Agatka, moja wielka fanka, której obiecałam kilkanaście lat temu, że zaśpiewam na jej ślubie - napisała Justyna Steczkowska.

Instagram @justynasteczkowska

Na Instagramie Justyna Steczkowska opublikowała nagranie, które nakręcone zostało tuż po ślubie jej fanki. Widzimy i słyszymy na niej którą rozmowę pomiędzy wokalistką a parą młodą:

Niech Twoje marzenia się spełnią - zwróciła się Justyna Steczkowska do swojej wiernej fanki.

Panna młoda podzieliła się wzruszającym wspomnieniem, jak lata temu Justyna Steczkowska wypisując dla niej autograf, złożyła obietnicę, że zaśpiewa na jej ślubie. To marzenie właśnie się spełniło.

Kiedyś mi napisałaś, na jednym z pierwszych autografów: Wytrwałości i uporu w dążeniu do realizacji marzeń. I się udało.

Instagram @justynasteczkowska

Na profilu Justyny Steczkowskiej pojawił się również fragment, z momentu w którym śpiewa dla pary młodej.

Od serca dla mojej wiernej fanki, kochającej muzykę. Wszystkiego dobrego młodej parze

Tę wyjątkową chwilę z pewnością będą wspominać nie tylko młodzi ale również zgromadzeni goście. Przepiękny gest, który tylko potwierdza, że warto wierzyć w marzenia.

Instagram @justynasteczkowska