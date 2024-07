Kiedy kilka lat temu Danuta Wałęsa postanowiła napisać książkę zrobiło się o niej bardzo głośno. Była pierwsza dama musiała zmierzyć się z ogromną popularnością ale i niezbyt życzliwymi uwagami ze strony męża. Lech Wałęsa wiele razy podkreślał, że nie podobał mu się pomysł wydania książki. W jednym z ostatnich wywiadów były prezydent opowiedział o żalu jaki ma do swojej żony. Zobacz: Kontrowersyjne słowa Wałęsy: "Przegrałem wszystko. Nie o taką Polskę walczyłem, wybrałem prostą żonę

Niestety, w mediach już od jakiegoś czasu pojawiają się plotki o ewentualnym rozwodzie prezydenckiej pary. Danuta Wałęsa w rozmowie z "Twoim Stylem" zdradziła jak wygląda jej życie u boku Lecha Wałęsy oraz czy rzeczywiście podjęli decyzję o rozstaniu.

- Każde z nas ma swój świat- mąż interesuje się polityką, lubi oglądać inne filmy, ja lubię inne filmy. Ja jemu nie wchodzę w drogę i on mnie nie wchodzi w drogę. żyjemy obok siebie i jest nam dobrze... Dziękuję mężowi, że był ze mną, że po prostu miałam możliwości oglądania świata, spotykania się z wielkimi ludźmi. I że tak wygląda końcówka mojego życia. Mąż zajmuje się tym, co lubi, a ja zajmuję się tym, co ja lubię- zdradziła w rozmowie z magazynem. Nikt się nie doczeka tego, że będziemy mieszkali oddzielnie, bo po prostu nie ma takiej opcji. Wychowaliśmy dzieci, odchowaliśmy wnuki, a teraz żyjemy tym, co lubimy i nam sprawia przyjemność.