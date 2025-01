Olga Frycz to znana i ceniona polska aktorka, która rozpoznawalność zawdzięcza m.in. roli w "M jak miłość". Oprócz tego wystąpiła chociażby w "Dom nad rozlewiskiem", "Pensjonat nad rozlewiskiem" czy "Uwikłani". Jest też dość aktywna w mediach społecznościowych, gdzie pokazuje urywki ze swojego życia prywatnego. Nie mogła więc ominąć tak wspaniałej wiadomości. Jak się okazało, aktorka powiedziała "tak"!

Olga Frycz podzieliła się wyjątkową wiadomością. Na swoim Instagramie ogłosiła zaręczyny z Albertem Kosińskim, profesjonalnym tancerzem. Para opublikowała romantyczne zdjęcia, na których widać nie tylko ich szczęście, ale również efektowny pierścionek zaręczynowy. Fani są zachwyceni i nie szczędzą parze gratulacji.