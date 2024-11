Gdyby fani mogli wybrać "najgorętszą parę w polskim showbiznesie", Roksana Węgiel i Kevin Mglej mogliby nie mieć sobie równych! To, jak zaprezentowali się na ściance podczas 13. urodzin Domu Mody Vitkac, rozgrzało fanów do czerwoności. Nie mogę się zdecydować, czy patrzeć na zjawiskową jak zawsze Roksanę Węgiel, czy odmienionego Kevina Mgleja!

Zimny, listopadowy wieczór wcale nie musi oznaczać siedzenia w domu - wiedzą o tym gwiazdy, które w piątek, 22 listopada wybrały się na miasto, by świętować 13. urodziny Domu Mody Vitkac w Warszawie. Wśród zgromadzonych nie zabrakło m.in. Dody, ale również Roksany Węgiel, której obecność wywołała niemałe poruszenie w sieci - przypomnijmy, że kilka tygodni temu piosenkarka wyznała fanom, że zmaga się z cukrzycą i ze względu na stan zdrowia musiała przełożyć trasę koncertową.

Teraz jednak wszystko wskazuje na to, że wokalistka wróciła do pełni sił, bo na imprezie pozowała u boku męża, Kevina Mgleja! Tego samego dnia zresztą Roksana Węgiel ogłosiła nowe daty trasy koncertowej. Fani mogą zatem odetchnąć z ulgą i czekać na spotkanie z Roxie na scenie.

Trudno nie zauważyć, że Kevin Mglej przeszedł spektakularną metamorfozę. Mąż Roksany Węgiel schudł kilkadziesiąt kilogramów:

Zmieniłem bardzo dużo, staramy się jeść pełnowartościowe produkty, dobrze zbilansowane do naszego zapotrzebowania, wysokojakościowe i naturalne. Co do treningów, to trenuję od 3 do 5 razy w tygodniu, zależy od tego, ile mam pracy w firmach i na ile treningów wygospodaruję w kalendarzu czas. W treningach wspierają mnie Wojtek Sokólski (siłownia + sztuki walki) oraz Biegowy Wariat (w treningach biegowych). Sport stał się dla mnie przyjemnością, a nie przykrym obowiązkiem

- opowiadał Kevin Mglej w rozmowie z ''Pudelkiem''.