Zenek Martyniuk, lider zespołu Akcent, od lat nazywany jest królem disco polo. Największy rozgłos przyniosły mu utwory: "Przez twe oczy zielone", "Przekorny los", "Gwiazda" czy "Prawdziwa miłość to ty", które nieprzerwanie nucą młodsze i starsze pokolenia. Prywatnie natomiast wokalista jest od 1989 roku mężem Danuty, z którą doczekał się syna Daniela. Ostatnio w ich życiu nie brakowało afer i skandali, których oni sami starali się nie komentować. Teraz ukochana Martyniuka ujawniła, że lada moment... opuści swojego męża!

Danuta Martyniuk wyjedzie bez męża

Nie jest tajemnicą, że Danuta Martyniuk nie jest wielką miłośniczką podróży. Jej mąż z kolei, chociażby z uwagi na profesję, wyjeżdża bardzo często, niekiedy i poza granice naszego kraju. Jego ukochana natomiast woli zostać w domu, dlatego rzadko towarzyszy miłości życia. Tymczasem w rozmowie z Faktem zdradziła, że wreszcie postanowiła wyjść ze swojej strefy komfortu i... polecieć samotnie na drugi koniec świata!

Danuta Martyniuk ma jednak motywację do tego, by w ogóle wsiąść do samolotu, bowiem jak wyjaśniła, udaje się w odwiedziny do bliskich. 58-latka zamierza spędzić tam aż miesiąc i przy okazji zwiedzić trochę okolicę.

Wkrótce lecę do Australii, do swojej chrześniaczki. (...) Lecę w marcu i nie będzie mnie w domu przez miesiąc. To długa podróż i długie wakacje, ale na krócej przy takiej wyprawie się nie opłaca. Będę wypoczywać, ale i zwiedzać, bo na pewno trochę pojeździmy, rodzina przygotowała już jakiś plan - wyznała dla Faktu.

Zenek Martyniuk zjadł obiad z Rafałem Trzaskowskim

Okazuje się, że miesięczna rozłąka z mężem wcale nie przeszkadza Danucie, a wręcz nie może się doczekać. Zenek nie jest w stanie jej towarzyszyć ze względu na zawodowe zobowiązania. Możemy tylko domyślać się, że 58-latka niecierpliwie czeka również na moment, aż odpocznie trochę od zainteresowania jej rodziną. Najpierw to syn Daniel budził szereg kontrowersji, a ostatnio w mediach aż huczało o wspólnym obiedzie Zenka z Rafałem Trzaskowskim. Kandydat na prezydenta RP zrobił sobie nawet z muzykiem wspólną fotkę przy stole.

Lecę sama, bo mąż jest zajęty i nie ma czasu. Przyznam, że już nie mogę się doczekać. Chrześniaczka tyle razy mnie zapraszała, ale zawsze coś wypadało i nie mogłam się zdecydować. Teraz nabrałam wielkiej ochoty na wyjazd i poczułam, że muszę. Dla mnie to dużo, bo ja nie za bardzo lubię wyjeżdżać z domu, a zagraniczne wczasy i wakacje nigdy mnie nie ciągnęły i nie bawiły

Podczas nieobecności żony Zenek Martyniuk bez dwóch zdań nie będzie się nudził, bo pracy wciąż ma naprawdę dużo.

Zenek i Danuta Martyniukowie AKPA/Jacek Kurnikowski

