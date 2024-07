Program Celebrity Splash pomimo wielu negatywnych komentarzy dotyczących uczestników i jurorów okazał się prawdziwym hitem. Show Polsatu, w którym gwiazdy i celebryci wykonywali skoki do wody, cieszył się ogromną popularnością wśród widzów. Niestety, nie wszystkim spodobało się to, że w rozrywkowym programie wystąpiła wielka gwiazda, Danuta Stenka. Głos w tej sprawie zabrała nawet Nina Terentiew. "Caryca" polskiej telewizji przekonywała wówczas, że Stenka z pewnością nie straci sympatii swoich fanów. Zobacz: Terentiew o udziale Stenki w Celebrity Splash: Korona jej z głowy nie spadnie!

Po kilku tygodniach od zakończenia pierwszej edycji kontrowersyjnego show aktorka zdecydowała się odpowiedzieć dlaczego przyjęła propozycję Polsatu oraz zdradziła jak zareagowała na słowa krytyki. W rozmowie z magazynem "Grazia", mówi:

- Prawdę mówiąc, nie rozumiem całego tego zamieszanie. Przecież to jest po prostu praca. Praca jak każda inna. A jak uczy mamusia, podejrzewam, że nie tylko moja i nie tylko o mnie: żadna praca nie hańbi. Nie rodzaj pracy jest chałturą, ale stosunek do niej - powiedziała w rozmowie z magazynem Grazia. (...) kiedy dochodziły do mnie przez osoby trzecie komentarze na temat mojego udziału w programie, poczułam się nagle jak czyjaś własność. Jak durnostojka, figurka, którą posiadacze stawiają sobie na kominku czy parapecie. A skoro została tam postawiona, nie ma prawa się zmienić na jotę, bo przestanie pasować do umeblowania i wyląduje w pawlaczu. Takie sytuacje bywają wartościowe, bo każą odpowiadać , przede wszystkim sobie, na podstawowe pytania. No więc odpowiedziała sobie- nie jestem niczyją własnością. W tym czasie przyszła do mnie ta praca, a nie inna. Mogłam albo ją przyjąć, ryzykując, że wyląduję w pawlaczu czy koszu na śmieci wielu wielbicieli, albo obrazić się na rzeczywistość, zamknąć w czterech ścianach i czekać na "godną mnie" propozycję. A swoją drogą chciałabym zapytać tych, których dotknęła moja decyzja: czy naprawdę sądzą,że nie wolałabym zarabiać na życie, wykonując swój zawód, na przykład grając w filmach? Odpowiedź wydaje się tak oczywista, że aż głupio zadawać takie pytanie.