Lenka Klimentowała zareagowała na ostre komentarze pod jej najnowszym nagraniem na Instagramie. Żona Jana Klimenta opublikowała oświadczenie, w którym zwróciła się do internautów i skomentowała mocne wpisy, w których została skrytykowana za to, jak tańczy z dzieckiem na rękach. Lenka Klimentowała ma już dość burzy w sieci.

Blisko dwa tygodnie temu spełniło się największe marzenie Lenki i Jana Klimentów, którzy po kilku latach starań o dziecko zostali rodzicami. Dokładnie 1 grudnia Lenka Klimentowa urodziła syna. Chłopczyk otrzymał piękne imię Cristian, a dumni rodzice chętnie pokazują w sieci jego zdjęcia.

Internauci są oczarowani synem pary, jednak pod ostatnim nagraniem Lenki Klimentowej, która tańczyła z synem pojawiło się mnóstwo krytycznych komentarzy. Fani byli oburzeni tym, jak młoda mama trzyma dziecko podczas swojego spontanicznego występu w domu. Teraz Lenka Klimentowa odniosła się do krytyki i opublikowała w sieci oświadczenie, w którym bardzo dosadnie komentuje zamieszanie wokół nagrania z synem:

Odnoszę się do filmiku, który zapewne widzieli nie tylko moi obserwatorzy. W którym były tak piękne komentarze, że musiałam je zablokować. To, że macie na ten filmik swoje zdanie i piszecie krytykę to jest jedno, ale obrażać mnie na moim profilu i nie mieć żadnego szacunku do mnie i w ogóle do człowieka, to jest za dużo więci do tego nie macie prawa, tego tak nie zostawię! Jeżeli ktoś chce mnie nazywać debilką albo i gorzej to WYPAD z mojego profilu, bo ja Instagrama nie mam po to, by tu mieć miliony fallowersów, wiecie, że zawsze jestem szczera, okazuje się tu dokładnie tak jak jest, jeżeli komuś się nie podoba to zawsze może opuścić mój Profil, ale nie wulgarnie obrażać! Każdego, kto będzie do mnie w taki sposób pisał gdziekolwiek, będę od razu blokować!- napisała Lenka Klimentowa.