Udział Danuty Stenki w Celebrity Splash wciąż budzi wielki emocje. Sama zainteresowane w końcu skomentowała sprawę i zapewniła wszystkich, że jest to dla niej ciekawe wyzwanie.

Dla wielu osób nieprawdopodobne jest to, że aktorka z tak wielkim dorobkiem i talentem weźmie udział w programie rozrywkowym. Dyrektor programowa Polsatu, a jednocześnie "caryca" polskiej telewizji, Nina Terentiew przekonuje, że korona Stence nie spadnie z głowy. Jest przekonana, że pani Danuta poradzi sobie znakomicie:



Niby dlaczego udział Danuty Stenki w tego typu programie był niewyobrażalny? To takie typowe polskie podejście. Jeśli ktoś zagrał Hamleta, to ma całe życie chodzić z czaszką w ręku? Oczywiście, że nie. Danucie Stence tak mocno siedzi korona wielkiego aktorstwa na głowie, że to, że chciała się nagle sprawdzić w zupełnie innej roli, trochę się zabawić, nie sprawi, że nagle ją straci. Stenka przyszła na zdjęcia próbne i powiedziała: „Jeżeli poczujemy do siebie feeling, to wchodzę w to”, i tak się stało. Jest zadowolona i na pewno będzie świetną jurorką - mówi w rozmowie z Faktem Nina