Dakota Johnson ma nowego faceta? Ostatnio w mediach pojawiły się informacje, że aktorka znana z filmu "Ciemniejsza strona Greya" spotyka się ze swoim trenerem personalnym, Ryanem Farhoudim. Jeden z amerykańskich portali pokazał zdjęcia, na których Dakota i jej trener razem spacerują, a później idą do kina. Dakota jednak nie skomentowała tych informacji, ale paparazzi nie dali za wygraną i dalej ją śledzili licząc na zrobienie jej zdjęć z tym przystojniakiem. Jednak szybko w mediach pojawiły się zdjęcia Dakoty jeszcze z innym mężczyzną! Czy to on jest nową miłością Dakoty Johnson? Zobacz ich zdjęcia na kolejnym slajdzie i dowiedz się prawdy!

