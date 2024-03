Za nami premierowy odcinek 9. edycji "Love Island", w którym oficjalnie utworzyły się pierwsze pary. Jak to jednak na "Wyspie miłości" bywa, na nudę nie ma czasu i od razu w pierwszym odcinku show do willi wszedł... nowy uczestnik! Dan od razu zrobił niezłe zamieszanie w programie, bo ani pozostali bohaterowie programu, ani widzowie, nie mogli poznać w pełni jego wizerunku. Na szczęście jednak ta zagadka szybko została rozwiązana, bo Dan zdjął maskę na podczas live'a z Karoliną Gilon. Chłopak już zrobił furorę wśród fanów!

"Love Islnad 9": Tak wygląda Dan bez maski

Przez najbliższe sześć tygodni widzowie będą śledzić losy uczestników 9. edycji "Love Island" i już teraz jesteśmy pewni, że nie zabraknie zaskakujących zwrotów akcji i niespodzianek. Już w pierwszym odcinku show widzowie mogli poczuć dreszczyk emocji, kiedy w willi miłości pojawiła się nowa osoba. Wszystko wydarzyło się w czasie gdy Wyspiątka założyły maski i w klimacie balu świetnie się bawiły - wówczas nagle w ogrodzie pojawił się przystojny, tajemniczy mężczyzna. Jego twarz również zakrywała maska...

Dziewczyny kolejno otrzymywały smsa z zaproszeniem do gry przez tajemniczego nieznajomego. Wszyscy siedząc w kręgu ognia w napięciu oczekiwali co się wydarzy i choć w odcinku nie poznaliśmy tożsamości nowego uczestnika, to jednak już podczas live'a z Karoliną Gilon wszystko stało się jasne. Pod maską skrywał się przystojniak o imieniu Dan!

Dan z Love Island Instagram/Love Island

Fani "Love Island" nie mają wątpliwości, że Dan może nieźle namieszać w willi.

Fajny się wydaje, nie taki zamulacz

Fajny, sympatyczny, pierwsze wrażenie robi dobre

Nie wiem czemu, ale mi Masimmo przypomina

Póki co mój faworyt

Fajny się wydaje, panowie z wili będą mieli konkurencję

A Wam, jak się podoba nowy uczestnik "Love Island 9"?

