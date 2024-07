1 z 11

Mamy kolejne zdjęcia z planu filmu "Nowe oblicze Greya". Premiera filmu dopiero w przyszłym roku w lutym, ale Dakota Johnson i Jamie Dornan nakręcili już wszystkie sceny. Aktorka w jednym z wywiadów zdradziła, że ostatnia scena była kręcona w Paryżu, gdy para jeździła na rowerach ( zdjęcie w galerii). Co wydarzy się w ostatniej części filmu?

Polecamy: Dakota i Jamie z "Greya" nie są wcale sztywniakami! "Czasem gdy mam przeżywać orgazm..." ;)

Nowe oblicze Greya - co się wydarzy? Nowe zdjęcia z planu filmu

W "Nowym obliczu Greya" dojdzie do wielu przełomowych momentów w życiu Christiana Greya i Any Steele. Jakich? Para weźmie ślub, pojedzie w podróż poślubną po Europie, a później okaże się, że dziewczyna jest w ciąży! Ponoć Christian nie przyjdzie tego zbyt dobrze i będzie wściekły. Do tego żądny zemsty były szef Any będzie starał się skomplikować im życie. Czeka nas zatem wiele emocji. Zanim jednak obejrzycie film i zwiastun ( znajdziecie go na kolejnych slajdach) zobaczcie zdjęcia z podróży poślubnej Any i Christiana oraz ciążowy brzuch Dakoty Johnson!

Zobacz: Żona Jamiego Dornana przerwała milczenie! Co mówi o życiu z aktorem i "50 twarzach Greya"?