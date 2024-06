Magda z "Love Island" po burzliwym rozstaniu z Wiktorem postanowiła udać się na event. Nie była jednak sama! Na czerwonym dywanie brylowała u boku niezłego przystojniaka. Sami zobaczcie!

Magda z "Love Island" z tajemniczym mężczyzną na czerwonym dywanie

Jedną z najbardziej uwielbianych par "Love Island" byli Magda i Wiktor, którzy nie dość, że przetrwali próbę czasu to jeszcze rok po zakończeniu programu zdecydowali się na zaręczyny. Narzeczeni mieszkali razem i planowali ślub. Wszystko wydawało się być idealne... ale nieoczekiwanie do mediów trafiła informacja, że Magda i Wiktor z "Love Island" się rozstali! Na oficjalne potwierdzenie trzeba było trochę poczekać i ku zaskoczeniu wszystkich Wiktor udał się na wywiad do jednego z portali, w którym rozwinął temat związku oraz rozstania z Magdą.

Wziąłem 5 tygodni wolnego, żeby opiekować się Magdą, bo była po operacji biustu(...) dobrze wspominałem ten czas no i wyjechałem do pracy(...) Rozmawialiśmy na wideo i zobaczyłem kwiaty w wazonie(...) Cała ta operacja kosztowała nas dość dużo pieniędzy, byliśmy spłukani. Magda przez trzy lata kupowała kwiaty z Biedronki, jakieś tulipanki, a to był normalany bukiet - mówił wówczas Wiktor.

Magda z "Love Island" od razu odparła zarzuty ex partnera i wyznała, że jest zaskoczona takim "praniem brudów" w mediach. Zaledwie kilka dni po rozstaniu Magdy i Wiktora była uczestniczka programu udała się na "Galę Gwiazd Plejady" i ku zaskoczeniu wielu pozowała na ściance przystojnym mężczyzną. Maciej Panek, bo to o nim mowa jest założycielem jednej z klinik medycyny estetycznej.

Spodziewaliście się, że tuż po rozstaniu Magda pojawi się na imprezie w towarzystwie takiego przystojniaka? Zobaczcie, jak pozowali razem na ściance.

