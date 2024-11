Ta dwójka budzi ogromne zaciekawienie opinii publicznej, szczególnie odkąd poinformowali, że spodziewają się dziecka. Na czas oczekiwania na narodziny maleństwa Marcin i Dominika jednak znacząco ograniczyli swoją aktywność. Trudno się więc dziwić, że paparazzi zaczęli za nimi podążać. Tym razem sfotografowali ich pod szpitalem, który opuścili już po zmroku. Czy to oznacza, że to już?

Marcin Hakiel i Dominika przyłapani pod szpitalem

Niedawno w jednym z wywiadów Marcin Hakiel i Dominika wyznali, że ich związek trwa niedługo ponad rok. Chociaż dla wielu staż wydaje się dość krótki, oni od początku udowadniają, że traktują się bardzo poważnie. Najpierw były wspólne tatuaże, a w najmniej spodziewanym momencie dowiedzieliśmy się, że para spodziewa się swojego pierwszego dziecka! Dla tancerza będzie to już trzecia latorośl i jednocześnie, jak niedawno zdradzili - drugi synek!

Zakochani wydają się naprawdę pochłonięci przygotowaniami do narodzin pociechy, na co wskazuje m.in. fakt, że po podzieleniu się swoim szczęściem zaczęli odsuwać się od mediów społecznościowych, na których przedtem byli bardzo aktywni. Ostatnio Dominika zrobiła wyjątek i urządziła na swoim profilu Q&A, za pośrednictwem którego opowiedziała o swoim samopoczuciu w ciąży. Nie ukrywała przy tym, że poród zbliża się naprawdę wielkimi krokami! Czyżby jednak był bliżej, niż wszyscy sądzili?

Ostatnio Marcin Hakiel z ukochaną zostali przyłapani w drodze do szpitala, gdzie spędzili sporo czasu, bo opuścili placówkę, gdy na dworze panował już zmrok! Nie wiadomo dokładnie, w jakim celu się tam wybrali, choć możemy domyślać się, że powodem były rutynowe badania, wykonywane przyszłym mamom w ostatnim etapie ciąży. Nie sposób też nie zwrócić uwagi, że Marcin zachował się jak prawdziwy dżentelmen.

Gest tancerza pokazał tylko, jak stara się dbać o ukochaną w tych ostatnich, jak sama przyznała niełatwych, tygodniach ciąży. W drodze do szpitala, a także po wyjściu, niósł torebkę Dominiki oraz podsunął jej ramię, by mogła się go trzymać. Taki facet to prawdziwy skarb! Nie możemy doczekać się, aż zobaczymy pierwsze fotki Dominiki i Marcina już ze spaceru z maleństwem. A kiedy poznamy jego imię?

Ostatnio ukochana tancerza zdradziła, że choć wiedzą już, jak nazwą synka, póki co nie dzielą się szczegółami. Zapowiedziała, że zrobią to dopiero w odpowiednim dla nich momencie. Czy natomiast będą pokazywać jego wizerunek w sieci? Na to pytanie Dominika udzieliła niejednoznacznej odpowiedzi:

Ciężko tu mówić o planowaniu... wyjdzie w praniu

Trzymamy kciuki za bezproblemowe rozwiązanie i nie możemy doczekać się, aż Marcin i Dominika podzielą się imieniem synka. Tymczasem zobaczcie ich najnowsze zdjęcia wykonane przez paparazzi.

