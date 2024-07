2 z 9

Jamie Dornan i Dakota Johnson podczas kręcenia "Ciemniejszej strony Greya" mieli do zagrania wiele odważnych scen. Para podkreślała, że ładniej im się gra w 2. części, bo mają do siebie większe zaufanie. Aktor w wywiadach podkreślał, że jego żona nie jest zazdrosna o Dakotę, jednak nie zdecydowała się obejrzeć filmu z ich udziałem...

Amelia nie chce widzieć tego filmu. Wspiera mnie w pracy, ale nie byłaby w stanie oglądać mnie w takich scenach, mimo że wie, że to tylko gra. To jest jej decyzja, a ja ją szanuję - mówi aktor w "USA Today".

Zobacz: Filmowy Grey to przykładny tata! Zobacz ZDJĘCIA Jamiego Dornana z żoną i dziećmi

Żona Dornana towarzyszyła mu jednak podczas premiery filmu w Londynie oraz ostatnio pojawiła się z nim właśnie na Oscarach. Para pozowała razem do zdjęć, udzielała wywiadów, uśmiechała się. Amelia przez cały wieczór była przy mężu, również podczas after party Vanity Fair. Tam ponoć między parą doszło do kłótni!

Zobacz: Dakota Johnson i Jamie Dornan nie znoszą się? Gwiazda "Ciemniejszej strony Greya" zdradziła prawdę!