W ostatnim czasie w mediach sporo plotkuje się o poważnych rewolucjach, do których miałoby dojść w Telewizji Polskiej. Według części odbiorców, zmiany nie ominą też flagowych produkcji. Czyżby zaczęło się od "Jak to melodia?"?

"Jak to melodia?" zniknie z anteny?

Niewiele możemy wymienić teleturniejów, które by tak jak "Jak to melodia?" cieszyły się wieloletnią popularnością. Format zagościł na ekranach 26 lat temu i do dziś jest uwielbiany przez rzeszę Polaków, choć wcale nie tak dawno znalazł się w cieniu niemałej afery. Nie wszyscy bowiem poparli decyzję o zmianie prowadzącego z Roberta Janowskiego, który był w show od samego początku, na Norbiego. Ten jednak długo nie zagrzał tam miejsca, bo po zaledwie roku zastąpiono go Rafałem Brzozowskim.

Początkowo i do niego widzowie nie byli zbytnio przekonani, ale z czasem dostrzegli w nim dobry materiał na gospodarza i znów z przyjemnością oglądali nowe odcinki. Czyżby jednak niebawem mieli pożegnać się już nie tylko z prowadzącym, ale i z całym programem?

Rafał Brzozowski w "Jaka to melodia" AKPA/Gałązka

Portalowi Pomponik.pl udało się nieoficjalnie dowiedzieć, że ponoć w ostatnim momencie zostały odwołane nagrania do nowego sezonu i, co gorsza, póki co nie wyznaczono nowej daty wejścia na plan. Serwis podał, że w najbliższej przyszłości TVP ma emitować powtórki "Jak to melodia?" zamiast nowych odcinków.

Artyści dowiedzieli się w ostatniej chwili o tej decyzji. Widzowie mają zobaczyć w telewizji jedynie powtórki teleturnieju z Rafałem Brzozowskim, a nie nowe odcinki - przekazało źródło Pomponika.

Jaka jest prawda? Skontaktowaliśmy się z rzecznikiem prasowym TVP, czekamy na odpowiedź. Tym czasem jedna z osób z produkcji uspokaja:

Nagrania w grudniu odbyły się zgodnie z planem, te w styczniu są już planowane. mówi nam osoba związana z programem

Pozostaje nam czekać na komunikat TVP.

"Jaka to melodia" AKPA/Gałązka