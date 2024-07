Dagmara Kaźmierska razem z Jackiem Wójcikiem występowała w programach "Królowe życia" czy "Dagmara szuka męża". Celebrytka przedstawiała mężczyznę jako swojego przyjaciela, który zawsze jest u jej boku i ją wspiera. Jednak z czasem oboje przestali się razem pokazywać. Teraz celebrytka przyznaje, że przyjaciel się od niej odsunął.

Dagmara Kaźmierska nie ma kontaktu z Jackiem

Widzowie pokochali Dagmarę Kaźmierską w "Królowych życia" za swoją bezpośredniość i dystans do życia. Popularność celebrytki sprawiła, że została ona zaproszona do 14. edycji "Tańca z gwiazdami", gdzie, mimo że otrzymywała najniższe noty i tak udawało jej przechodzić do kolejnego odcinka. Ostatecznie sama zrezygnowała z udziału z tanecznego show z powodów zdrowotnych, a niedługo później pojawił się głośny artykuł o jej mrocznej przeszłości. Gwiazda reality- show miała znęcać się psychicznie i fizycznie nad dziewczynami, które pracowały w jej agencji towarzyskiej. Kariera celebrytki legła w gruzach, ale mogła liczyć na wsparcie ukochanego syna. Natomiast Jacek, który jest jej przyjacielem od lat, przestał być widywany u jej boku. W mediach pojawiły się plotki, że Jacek Wójcik odciął się od Dagmary Kaźmierskiej, teraz ona sama je potwierdziła.

Po głośniej aferze Dagmara Kaźmierska skupia się na prowadzeniu swojego butiku i często również organizuje live'y sprzedażowe. Celebrytka opowiada na nich nie tylko o ubraniach, ale również o swoim życiu prywatnym. Podczas jednego z nich gwiazda "Królowych życia" przyznała, że nie utrzymuje już kontaktu ze swoim dawnym przyjacielem Jackiem.

Nie mam kontaktu ani z Jackiem, ani z Edzią. Towarzystwo jakby się odsunęło. Odsunęli się, wszyscy zostali, a oni mogliby się wydawać najbliżsi się odsunęli, ale nie będziemy przecież płakać — powiedziała Dagmara.

Choć po głośniej aferze Dagmara Kaźmierska musiała zmierzyć się z ogromną falą hejtu, nadal są przy niej osoby, które mocno ją wspierają. Internauci są mocno oburzeni zachowaniem Jacka i nie mogą uwierzyć w to, jak się zachował. Wielu z nich pociesza również celebrytkę.

Prawdziwy przyjaciel by nie zostawił, widocznie nie był przyjacielem, tylko wykorzystywał ciebie jak potrzebował pomocy

Jak kariera się skończyła, to Jacusia nie ma. Był jak były kamery

Jak się lansowali przy Tobie było ok. ale kurcze, że Jacek — piszą internauci.

