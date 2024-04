Dagmara Kaźmierska niedawno zrezygnowała z programu "Taniec z Gwiazdami" ze względu na problemy zdrowotne. Teraz jednak Conan zdradził, jaką pracę będzie wykonywać jego mama. Fani zapewne będą zastanawiać się, czy to nie był główny powód, dla którego ulubienica większości pożegnała się z programem tanecznym.

Reklama

Dagmara Kaźmierska zniknie z telewizji?

Dagmara Kaźmierska zyskała największą popularność w programie "Królowe życia". Fani bacznie obserwowali jej losy i robią to aż do teraz. Celebrytka niedawno zrezygnowała z programu "Taniec z Gwiazdami" i tłumaczyła tę decyzję złamanym żebrem, w co nie wszyscy uwierzyli. Część internautów stawiała raczej na to, że motywacją Kaźmierskiej do odejścia z show był zbyt duży hejt, jaki wylał się na jej osobę. Teraz okazuje się, że powód może być jeszcze inny, a tego zapewne nikt się nie spodziewał.

Kilka dni po tym, gdy do sieci trafiła druzgocąca informacja o odejściu Dagmary Kaźmierskiej z programu "Taniec z Gwiazdami" Conan Kaźmierski nagrał mamę podczas buszowania po "magicznym" sklepie.

W magicznym sklepie jesteśmy, mama już tutaj tarot, książkę bierze jedną, drugą(...) Mamo przecież Ty nie masz czasu na tego tarota...patrz tarota mama będzie robić. Już się zgłaszajcie kochani! - mówił na nagraniu Conan.

@conanbestia

Na nagraniu widać, że Dagmara Kaźmierska bardzo zainteresowała się tajnikami tarota. Zapewniała Conana, że ma na to czas. Nic dziwnego, przecież przez dwa miesiące spędzała na sali tanecznej około 6 godzin dziennie, a teraz gdy już nie musi trenować, ma czas na przyjemności.

Fani zapewne zastanawiają się, czy Kaźmierska zregeneruje swoje siły i będzie w stanie zatańczyć w finałowym odcinku "Tańca z Gwiazdami", który odbędzie się już za półtora tygodnia 5 maja. Wówczas widzowie zobaczą ponownie swoje ulubione pary, które spotkają się na parkiecie tanecznym. Przypominamy, że w walce o "Kryształową Kulę" zostały tylko 4 pary: Maffashion i Michał Danilczuk, Anita Sokołowska i Jacek Jeschke, Roxie Węgiel i Michał Kassin oraz Maciej Musiał i Daria Syta.

Zobacz także

Wojciech Olkusnik/East News

Myślicie, że Dagmara Kaźmierska odnalazła swoje nowe powołanie?

Reklama

Zobacz także: Dagmara Kaźmierska nagle zabrała głos podczas "TzG": "Już nie psuję tego poziomu"