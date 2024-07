Czy Szymon Majewski zostanie nowym prezenterem Telewizji Polskiej? Na antenie stacji publicznych szykują się niemałe zmiany i roszady. Wielu znanych dziennikarzy prawdopodobnie straci pracę. W ich miejsce przyjdą nowi. Czy wśród nich znajdzie się również Szymon Majewski? Showman zamieścił dwuznaczny wpis.

To już oficjalne - Jacek Kurski został nowym prezesem Telewizji Polskiej. Dziś rano polityk odebrał nominację od ministra skarbu państwa Dawida Jackiewicza. Kurski od raz zapowiedział zmiany w funkcjonowaniu TV. Między innymi w spółce ma zostać przeprowadzony audyt. Od dawna mówi się także, że szykują się zmiany personalne również w środowisku dziennikarzy. Nad swoim miejscem w szeregach TVP wciąż zastanawia się Tomasz Lis, który wprost zapytał Kurskiego na Twitterze, czy nadal ma pracę. Na posadę w Telewizji Polskiej szykuje się za to Szymon Majewski, który na swoim Facebooku napisał:

Dzwonił Kurski, bierze mnie do TVP! Wystarczyło mu, że TVN mnie nie chce!

Kochamy żarty Majewskiego! A wy w jakiej roli najchętniej widzielibyście go na antenie TVP?

