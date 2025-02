Zdaniem Natsu montaż programu "Królowa Przetrwania" został skonstruowany tak, aby uwypuklić najbardziej kontrowersyjne fragmenty, a spokojniejsze, bardziej strategiczne momenty były pomijane. Podkreśliła, że jeśli uczestniczka nie generowała konfliktów i nie tworzyła tzw. „dram”, to jej udział w show był marginalizowany przez montażystów.

Królowa Przetrwania to polski program typu reality show, emitowany na antenie TVN7 oraz dostępny na platformie streamingowej Max. W programie bierze udział dwanaście kobiet znanych z mediów społecznościowych i telewizyjnych reality show, które trafiają do serca tajlandzkiej dżungli. Teraz jedna z nich- Natsu nagra filmik na TikToku i wyjawiła, że program jest montowany w sposób, który bardzo jej się nie podoba!

Jak nie masz smutnej historii i nie płaczesz co chwilę, i nie robisz dram, to cię wycinają. Za dużo dram i prywaty, a za mało konkurencji oraz aktywności sportowych i przygody. Pokazywanie nas czasami w bardzo niekorzystnych scenach i pokazywanie tylnych części ciała. Pokazywanie nas, jakbyśmy były naprawdę turbo tępe. Wiadomo, czasami nam się zdarzy nie grzeszyć inteligencją, ale bez przesady, uwierzcie mi. Brak jasnych zasad w konkurencjach, co potem prowadziło do sporów

Jej zdaniem program skupił się na przedstawieniu kobiet w negatywnym świetle, co może mieć wpływ na ich wizerunek w mediach oraz odbiór wśród widzów. Krytyka ta dotyczy zwłaszcza sposobu montażu, który – według Natsu – zniekształcił prawdziwy przebieg wydarzeń.

Nie tylko Natsu zwróciła uwagę na montaż w programie. Niedawno głos w sprawie zabrała również Eliza Trybała, która powiedziała bardzo podobną rzecz względem montażu w programie.

Ale co byście zrobili, gdybyście znaleźli się w programie, a 90 proc. pokazanych scen z wami to byłyby tylko złe momenty? (...) Gdybyście otworzyli się przed kamerami, opowiedzieli o swoich najtrudniejszych przeżyciach, płakali, zwierzając się innym — ale nic z tego nie zostało pokazane?Gdyby historie innych uczestniczek były przedstawione po kilka razy, a wasza w ogóle? Gdybyście byli osobą pozytywną, empatyczną, wspierającą innych, ale w programie tego nie widać? Program może pokazać cię, jak tylko chce. (...) Wiem, że jestem osobą kontrowersyjną — walczę o swoje, mam silny charakter, mówię głośno, co myślę. Nie mam z tym problemu, ale jeśli pokazuje się mnie w ten sposób, to dla równowagi warto by było pokazać też tę drugą stronę.

- mówiła wówczas Eliza.