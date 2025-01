Caroline Derpienski, modelka i influencerka, pojawiła się u Żurnalisty. Podczas wywiadu opowiedziała o kulisach swojego życia prywatnego, skupiając się na relacji z tajemniczym milionerem „Dżakiem”. Jak przyznała, ich znajomość rozpoczęła się na pokazie mody w Warszawie. „Dżak” miał być nie tylko jej partnerem, ale również mentorem, wspierającym jej rozwój zawodowy i osobisty.

Caroline Derpienski opowiedziała o relacji z „Dżakiem”

Caroline Derpienski podczas wizyty u Żurnalisty wyjawiła wiele rzeczy ze swojej przeszłości. Zaczęło się od tematu rodziny, ale nie zabrakło wątku związanego z "Dżakiem". Jeszcze do niedawna modelka twierdziła, że to właśnie jemu zawdzięcza luksusowe życie w Miami. Modelka podkreślała, że relacja z „Dżakiem” była pełna wzajemnego szacunku i uczucia. Według Caroline to właśnie milioner pomógł jej w wielu trudnych momentach kariery, stając się dla niej prawdziwą ostoją. Po rzekomym rozstaniu wszystko się zmieniło. Caroline twierdziła wówczas, że wszystko było grą, a "Dżak" wcale nie jest taki bogaty. Wspomniała również, że zmuszona była do robienia zakupów w najtańszych sklepach.

Kiedy się zobaczyliśmy, to ja tę rozmowę odbyłam, jak z każdym innym partnerem. I totalnie nie czułam z drugiej strony jakiegoś zainteresowania mną jako 'coś więcej', nie dał mi tego odczuć - powiedziała Caroline Derpienski podczas rozmowy z 'Dżakiem'.

Na koniec, dał mi wizytówkę. Odebrałam to tak, że każdemu ją daje, przedstawiając się jako osoba bardzo wpływowa i na jego oczach wyrzuciłam tę wizytówkę do śmieci. Nie wiedziałam, że mu to zaimponuje. On za to dowiedział się, że na pewno nie popatrzyłam podczas tej rozmowy na niego jako na potencjalną randkę - dodała Caroline.

Fani Caroline nadal mają wątpliwości, czy para jest razem, czy jednak postanowili się rozstać. Podczas rozmowy z Żurnalistą Caroline wyjawiła, jakim uczuciem darzy partnera.

Widzisz, czyli to pokazuje, że go kocham, że pieniądze, nawet miliony, są niżej w moim serduszku niż on - zdradziła celebrytka.

Caroline przyznała także wprost, że jej osoba była wykreowana na potrzeby marketingowe.

Moja głupota jest kreacją, amerykański akcent jest kreacją, czy udawanie pustej blondynki dokładnie tak jak Paris Hilton – to jest jej wykreowana polska wersja. Ja doprowadziłam już swoje życie do takiego momentu, że doświadczyłam już tego, czego chciałam, jeśli chodzi o dobra materialne, widziałam wiele rzeczy, ale przestało mnie to jarać - zdradziła Caroline.

Internauci o niespójnościach w opowieściach Caroline Derpienski

Pomimo emocjonalnego tonu wypowiedzi Caroline, nie wszyscy uwierzyli w jej słowa. Internauci, szczególnie obserwujący rozmowę modelki w programie Żurnalisty, zwrócili uwagę na liczne niespójności w jej relacjach o związku z „Dżakiem”. Fani zauważyli, że opowieści Caroline dotyczące początków ich relacji oraz jej wpływu na życie zawodowe często się różniły. W jednym z wywiadów modelka twierdziła, że „Dżak” jest człowiekiem sukcesu, który otworzył jej drzwi do świata luksusu. W innym jednak zaznaczała, że ich związek był oparty na równych zasadach, a ona sama miała w nim dominującą pozycję. Krytycy modelki sugerowali również, że „Dżak” może być fikcyjną postacią, wykreowaną na potrzeby budowania wizerunku Caroline jako osoby żyjącej w przepychu i związanej z elitami.

Związek z milionerem niewątpliwie przyczynił się do wzrostu popularności Caroline Derpienski. Media społecznościowe modelki, pełne zdjęć z luksusowych miejsc oraz relacji z ekskluzywnych wydarzeń, zyskały tysiące nowych obserwujących. Caroline stała się symbolem luksusowego życia, a jej wizerunek wzbudził zarówno podziw, jak i kontrowersje. Jednak opowieści o „Dżaku” nie zawsze działały na jej korzyść. Fala krytyki, jaka pojawiła się po wywiadzie w programie Żurnalisty, pokazała, że fani oczekują od niej większej autentyczności. Internauci wielokrotnie zarzucali modelce, że wykorzystuje swoją prywatność do budowania popularności, jednocześnie nie dbając o spójność swoich historii.

Pomimo kontrowersji, Caroline nadal cieszy się dużą popularnością, a jej wizerunek luksusowej influencerki wciąż budzi zainteresowanie. Czy jednak kiedyś zdecyduje się rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące „Dżaka”? To pytanie pozostaje otwarte.

