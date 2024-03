Od 8 marca ponownie będziemy mogli oglądać Filipa Lato w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"! Z pewnością szczególnie cieszy to jego fanki, których spora część wzdycha do niego już od dawna. Trudno zaprzeczyć, że muzyk jest atrakcyjnym mężczyzną i zapewne nie może narzekać na powodzenie u płci przeciwnej. Czy jednak znalazła się taka, która zawróciła mu w głowie?

Filip Lato jest zakochany?

Przyszedł na świat w październiku 1991 roku w Warszawie, jednak Polacy usłyszeli o nim dopiero w 2016 roku, gdy wziął udział w 7. edycji "The Voice of Poland", gdzie udało mu się dotrzeć aż do odcinków na żywo! Już rok później, wraz z zespołem Sound'n'Grace nagrał utwór "100", który okazał się wielkim hitem i przez długi czas rozbrzmiewał w większości rozgłośni radiowych.

Filip Lato Instagram@filiplato

W tym samym roku Filip wydał swój pierwszy solowy utwór "Czy chcesz, czy nie"! W 2018 roku natomiast wziął udział w 9. edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", którą zwyciężył, a już 8 marca powróci do programu w specjalnej edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Najlepsi". Zainteresowanie 32-latkiem wzrasta więc z każdym rokiem, a fani coraz częściej mogą ujrzeć go na salonach.

Nie w sposób zaprzeczyć, że ogromne zaciekawienie budzi także jego życie prywatne, na temat którego on wytrwale milczy. Chociaż Filip Lato stara się być aktywny na Instagramie, wrzuca tam głównie kadry związane z pracą i sporadycznie urywki z podróży. Przyglądając się jego postom bliżej na próżno wypatrywać ewentualnej partnerki, zatem czy jego serce jest zajęte?

Filip Lato Instagram@filiplato

To pytanie niezmiennie pozostaje bez odpowiedzi. Filip Lato nabrał wody w usta i wciąż milczy na temat swojego życia uczuciowego, choć wzdycha za nim coraz więcej kobiet. Muzyk strzeże prywatności również swoich najbliższych, dlatego na jego profilu nie uświadczymy rodzinnych fotek. Być może rosnąca popularność, a tym samym zainteresowanie, zachęcą w końcu Filipa do uchylenia rąbka tajemnicy.

Filip Lato Instagram@filiplato