Dawid Kwiatkowski (19) naprawdę może budzić zazdrość! Jest młody, przystojny, piekielnie zdolny i nieprzyzwoicie bogaty, a do tego ma tysiące fanek, które gotowe są za nim pójść w ogień. Ale najciekawsze jest to, że choć zrobił oszałamiającą karierę, to woda sodowa nie uderzyła mu do głowy. Nadal jest sympatycznym chłopakiem, mimo że stał się …bożyszczem nastolatek. Ale czy juror nowego talent show w Polsacie "SuperDzieciak" jest nadal gorącym singlem?

Tak, nie mam dziewczyny i na razie raczej nie będę jej miał, bo jak coś robię, to na sto procent. A teraz, ze względu na brak czasu, nie ma na to najmniejszych szans - zapewnia Dawid.

Mimo wszystko jego najnowsza, czwarta płyta, będzie o miłości. Dlaczego?

Przez ten rok miałem parę "doświadczeń", więc w końcu będę wiedział o czym śpiewam - zapewnia.

