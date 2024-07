To ma być hit nadchodzącej jesieni. W telewizji Polsat pojawi się nowy talent show z udziałem dzieci. Program „Super Dzieciak” to holenderski format, który ma być odpowiedzią na jesienne show TVN "Aplauz, Aplauz". A o co chodzi w tym dziecięcym show Polsatu?

Dzieci w wieku od 4 do 16 lat prezentują swoje talenty muzyczne, sportowe, aktorskie czy związane z nauką, a oceniać je będzie jury!

Stacja Polsat już od pewnego czasu poszukuje utalentowanych dzieci i zaprasza je na castingi, ale w tym samym czasie poszukiwano też jurorów, którzy będą oceniać młode talenty. Jak udało się nam ustalić, skład jury ma być bardzo urozmaicony. Spekulowano już nawet, że prowadzącą show ma zostać Joanna Koroniewska.

Ale nam udało się ustalić, kto jako pierwszy dostał propozycję zasiadania w jury! Władze Polsatu złożyły zaproponowały to idolowi nastolatków Dawidowi Kwiatkowskiemu!

Nic w tym dziwnego, od czasu gdy Dawid Kwiatkowski wystąpił w "Tańcu z Gwiazdami" wszyscy w Polsacie są nim zachwyceni. Na dodatek ma dobre podejście do dzieci i bardzo dobrze zna się na muzyce.

Dawid Kwiatkowski jurorem w show "Super Dzieciak"

Jeśli Dawid się zgodzi, to razem z bratem Michałem Kwiatkowskim będą z pewnością gwiazdami jesienniej ramówki Polsatu. Jego starszy brat właśnie nagrywa odcinki czwartej edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

Dawid Kwiatkowski w show "Super Dzieciak"? Jesteśmy za!

