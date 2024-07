Jeśli kochasz Dawida Kwiatkowskiego, to jest dla Ciebie szansa, by spędzić z nim wakacje. Jak to zrobić? Wystarczy zapłacić 2700 zł i siedem dni oraz nocy z Kwiatkowskim w słoneczniej Hiszpanii będą Twoje! Do wydania takich pieniędzy zachęca sam gwiazdor.

18 lipca wylatuję z fanami do Hiszpanii, gdzie przez tydzień będziemy śpiewać, grać, tańczyć i się opalać. Jeśli ktoś preferuje takie zajęcia w wakacje, to zapraszam! Do zobaczenia! – to jedyny turnus, na który zostały miejsca. Reszta wakacji wyprzedana, więc śpieszymy się ziomeczki! – zachęca na swoim fanpejdżu Dawid Kwiatkowski.

Dawid jedzie też na wakacje z fanami do Kazimierza Dolnego w cenie 2300 zł za jedenaście dni. Jednak na wszystkie trzy turnusy miejsca zostały wykupione! Stąd wiadomo, że koniec lipca i cały sierpień Dawid spędzi z fanami w Kazimierzu Dolnym.

Jednym z minusów takiego wyjazdu (oprócz ceny) jest wiek jego uczestników. Fani mogą mieć tylko 13-19 lat. Dlatego wiadomo, że to rodzice będą musieli zapłacić pieniądze za wakacje z idolem ich dziecka. A na co mogą liczyć uczestnicy wyjazdu? Między innymi:

– spotkania-pogadanki z Dawidem: o koncertach, muzyce, marzeniach, znajomych i pasjach,

– specjalne spotkania tematyczne z menadżerami i gośćmi Dawida,

– warsztaty wokalne i sceniczne,

– nagrywanie wspólnego teledysku na pamiątkę,

– tworzenie scenariuszy filmów i klipów z Dawidem Kwiatkowskim.

Uważacie, że wyjazd z Dawidem Kwiatkowskim jest wart 2700 zł?

