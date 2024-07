Czesław Mozil jest bardzo kontrowersyjnym artystą. Często występuje poza granicami naszego kraju, gdzie gra dla emigrantów. Podczas ostatniego koncertu w Liverpoolu doszło do skandalicznej sytuacji. Artysta kazał wyjść jednej z fanek. Muzykowi przeszkadzało, że kobieta zamiast słuchać jego twórczości wolała głośno rozmawiać przez telefon. Sytuacja mocno zdenerwowała Mozila, który rzucił ze sceny ostrymi słowami.

Muzyk został ostro skrytykowany przed tabloidy. Kontrowersje były tak ogromne, że musiał w końcu pokazać fanom zapis wideo, na którym widać jak wyglądało całe zajście. Ponadto wystosował oświadczenie:

Gdy zaczynałem koncert w Liverpoolu była totalna cisza i skupienie. 130 osób siedzących i stojących, w milczeniu i z uwagą słuchało występu. Od pierwszego kawałka nie mogłem się skupić, ponieważ dziewczyny po mojej lewej stronie były pijane i głośno ze sobą rozmawiały, co jakiś czas wulgarnie się zachowując. Wielokrotnie zwracałem im uwagę i prosiłem, żeby uszanowały innych słuchaczy. Wiele razy to właśnie publiczność komentowała ich żenujące zachowanie. Ja w moim Solo Akcie przedstawiam swoje życie na emigracji i to, jak je przeżyłem będąc dzieckiem. To bardzo intymne spotkania dla mnie i moich fanów, którzy też są emigrantami. Podczas tych koncertów wielokrotnie zdarzało się, że ludzie byli bardzo wzruszeni, a później mówili mi, że te teksty są bardzo prawdziwe, oraz że ktoś kto nie był na emigracji nie zrozumie o co w tym chodzi. - pisze