Już w sobotę, 4 marca, startuje program "Azja Express". Zobaczymy w nim m.in. popularną parę Youtuberów, Andziaks i Lukę, Adama Zdrójkowskiego, który wystąpi w parze ze swoim tatą, a także Czesława Mozila, który do udziału w show zaprosił swoją żonę.

Czesław Mozil ze swoją ukochaną Dorotą Mozil znają się od przeszło dekady, a o ich ślubie, który odbył się w 2016 roku media rozpisywały się w kontekście zaskakującej ceny za wesele. Ponoć uroczystość kosztowała ich tylko... 2000 złotych. Jak to możliwe? Kim jest żona Czesława Mozila? Sprawdźcie szczegóły.

Czesław Mozil zdobył popularność w Polsce jako muzyk oraz juror w programie muzycznym "X Factor". W ostatnim czasie jednak nie był zbyt często obecny w show biznesie. Teraz jednak znów zobaczymy go na szklanym ekranie w programie "Azja Express", w którym wystąpił razem z żoną, Dorotą.

Z Dorotą Zielińską (tak brzmi panieńskie nazwisko żony Czesława Mozila) poznali się w Szprotawie przed zaplanowaną na później sesją fotograficzną w Maroku w 2011 roku. Dorota zajmowała się wówczas stylizacjami dla muzyka. Wtedy łączyły ich jednak relacje przyjacielskie, a miłość przyszła, gdy razem założyli markę ubrań dla dzieci.

East News/VIPHOTO

Ślub pary odbył się 17 grudnia 2016 roku. Czesław i Dorota Mozilowie trzymali w tajemnicy to wydarzenie, a media i fani dowiedzieli się o wszystkim dopiero po kilku miesiącach. Zakochani nie zdecydowali się na ceremonię z pompą, a wybrali skromną uroczystość. Szerokim echem odbiło się, że ich wesele kosztowało tylko... 2000 złotych! Jak się okazało, na weselu pary było jedynie 12 osób.

Jak się okazało, na skromną uroczystość nalegała ukochana muzyka.

- Przede wszystkim jak zostałam poproszona o rękę, to powiedziałam do Czesława: "Dobrze, ale mam tylko jedną prośbę. Ja nie chcę się tego dnia stresować. To ma być nasz dzień, ma być spokój, żadnych wariacji, kombinacji, zdjęć, informacji w prasie. Ja chcę mieć święty spokój". No i rzeczywiście okazało się, że nam się to pięknie udało i to był jeden z romantyczniejszych dni w naszym związku. Wszystko się tak fajnie, na spokojnie, bardzo rodzinnie udało - dodała żona Czesława Mozila.